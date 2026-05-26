Ръководството на БФС отряза категорично желанието на ПФК Локомотив Пловдив да се изтегли с един ден (от петък за събота) предстоящия бараж срещу Лудогорец за участие в турнира Лигата на конференциите. Още в началото на днешния ден от "черно-белия" клуб входира официално искане срещата да се проведе в събота (30.05).

Oт БФС отговориха, че това не е възможно, защото именно от тогава започват официалните дати за национални отбори в календара на УЕФА, поясниха от "Лаута".

Така баражът остава твърдо за този петък (29.05) от 19:00 часа и ще се проведе на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще има продължения, а при ново такова - дузпи.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че през настоящия сезон Локомотив Пловдив доста затрудни тима от Разград в двата изиграни мача. Те завършиха 1:1, като и в двата случая Лудогорец успя да изравни в самия край на двубоите.