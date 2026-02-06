Томаш: Казах на Крушарски друг да води Локо срещу Лудогорец! На 4 очи той е мил и благ човек, но като види камери ...

© Plovdiv24.bg Бившият треньор на Локомотив Пловдив Александър Томаш разказа интересна случка от престоя си на "Лаута". Тя е свързана с двубоя на черно-белите срещу Лудогорец в Разград, игран на 22 май 2024 година и завършил 3:0 за домакините.



Тогава е имало опит за намеса на собственика на клуба Христо Крушарски, който е настоявал на вратата да застане Кристиан Томов.



Томаш обаче е отказал да се подчини и пусна титуляр Мартин Луков.



"Аз като треньор нямам победа над Лудогорец. Как мислите, че се чувствам? Как да отида и да сложа вратар, който няма мач? Как да сложа юноши, които нямат мачове, и то срещу Лудогорец?



Казах на Крушарски някой друг да води отбора, няма да го водя аз. Казах му: Ако съм аз, ще направя това и това. Ако не си съгласен, казвай, разделяме се!



Но пък господин Крушарски на четири очи е много мил и благ човек. Но в момента, в който види камерите…



Но за него нищо отрицателно не мога да кажа. Само положителни неща. Аз съм човек, който знае йерархията и не си мисля, че старши треньорът е всичко. Но пък е много важен", заяви Александър Томаш в подкаста "Цената на успеха“.