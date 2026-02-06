ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Томаш: Казах на Крушарски друг да води Локо срещу Лудогорец! На 4 очи той е мил и благ човек, но като види камери ...
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:26Коментари (0)1341
© Plovdiv24.bg
Бившият треньор на Локомотив Пловдив Александър Томаш разказа интересна случка от престоя си на "Лаута". Тя е свързана с двубоя на черно-белите срещу Лудогорец в Разград, игран на 22 май 2024 година и завършил 3:0 за домакините.

Тогава е имало опит за намеса на собственика на клуба Христо Крушарски, който е настоявал на вратата да застане Кристиан Томов.

Томаш обаче е отказал да се подчини и пусна титуляр Мартин Луков.

"Аз като треньор нямам победа над Лудогорец. Как мислите, че се чувствам? Как да отида и да сложа вратар, който няма мач? Как да сложа юноши, които нямат мачове, и то срещу Лудогорец?

Казах на Крушарски някой друг да води отбора, няма да го водя аз. Казах му: Ако съм аз, ще направя това и това. Ако не си съгласен, казвай, разделяме се!

Но пък господин Крушарски на четири очи е много мил и благ човек. Но в момента, в който види камерите…

Но за него нищо отрицателно не мога да кажа. Само положителни неща. Аз съм човек, който знае йерархията и не си мисля, че старши треньорът е всичко. Но пък е много важен", заяви Александър Томаш в подкаста "Цената на успеха“.
Още по темата: общо новини по темата: 420
04.02.2026
04.02.2026
04.02.2026
03.02.2026
03.02.2026
02.02.2026
предишна страница [ 1/70 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Трибуна Бесика: Пореден снимачен ден! Всеки присъстващ на дербито ще стане част от историята!
 От "Лаута": Продажбата на билети за дербито върви с пълна сила, интересът към тройните пропуски е голям
 Пловдивски национал не успя да спаси отбора си от тежка загуба срещу ПСВ
 Приятни емоции и бурни аплодисменти при представянето на биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе"
 Най-новият в Локо с първа тренировка, капитанът се готви във фитнеса
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: