Изпълнителният директор на ПФК Локомотив Пловдив Георги Величков разказа как се е стигнало до привличането му в клуба и какви цели ще преследва той и отборът. Новият човек в управата на "черно-белите" говори и за финансовото състояние на Локомотив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Специалистът даде първата си официална пресконференция за представителите на медиите, след като бе назначен на поста.

Ето какво заяви пред камерата на Plovdiv24.bg Георги Величков:

Как се стигна до назначаването ми в клуба? Г-н Крушарски е търсил човек за този пост. Бил съм предложен от хора – една част от тях са близки до ръководството, а други са силно ангажирани във фенската маса. До колкото знам, г-н Крушарски е разпитал за мен, какъв съм, що съм, проверил ме е и се свърза с мен. Разговорът беше много кратък. Не говорихме за пари. Той изслуша моите виждания и се разбрахме да започна работа.

Първото, което направих, бе да се запозная с финансовото състояние на клуба. Ситуацията със задълженията изобщо не е стряскаща. Няма нищо притеснително. Имаме задължения към НАП, но те се изплащат съгласно договор.

Сутринта трябваше да имаме среща с кмета по темата за стадиона, но тя не се състоя. Ще се проведе в четвъртък. ПФК Локомотив е дал възможността на феновете да изискват от строителя как да изглежда стадионът. Това е правилно, защото аз или г-н Крушарски може един ден да не сме тук, но феновете винаги ще са тук. За съжаление, трудно се достига до стадиона в момента. Това е обвързано със строителството. Първото, което попитах, бе дали може да се оправи по най-бързия начин инфраструктурата. Има пречки, но имаме уверение, че до септември всичко ще е наред.

Г-н Крушарски е много амбициозен човек и винаги поставя високи цели. Но няма някаква конкретика, която да натежава върху мен или футболистите. До края всеки мач ще е финал за нас.

Защо да не работим съвместно с ръководството на Ботев? Не очаквайте да сме най-добри приятели, но ако има нещо, което можем да направим за децата, със сигурност ще го направим.

Бяха тук хора, разгледаха стадиона, базата в Тракия, видяха проектите. Има разговори за инвестиции, които са сериозни. Засега не мога да ви кажа от коя държава са.

Има няколко варианти, които сме обсъждали за домакинство в евротурнирите. Едното със сигурност е Пазарджик. Но на този етап нямаме нищо категорично.

В клуба има вече нов човек. Това е Илко Дойчев, който е с дългогодишен опит в администрацията на нашия клуб. Връщаме го като администратор на детско-юношеската школа.

Имаше въпрос, свързан с билетите. Засега не мога да кажа дали цената им ще бъде намалена. Но мога да гарантирам, че от следващия мач всички деца, които са до 16-годишна възрост, ще могат да влизат безплатно на стадиона.

Колкото до 100-годишния юбилей, обсъдили сме с представители на Фондация "100 години Локомотив Пловдив" как клубът може да помогне организационно.

Целите на клуба - кратките са да спечелим всичко възможно в оставащите мачове до края на първенството. В средносрочен план - да изградим много стабилна структура, свързана с ДЮШ. Дългосрочните цели - в Локомотив да играят максимален брой български футболисти и по възможност, повечето от тях да са от нашата школа.

В момента нямаме спортен директор. За селекцията пряко ангажирани ще са двама човека - това съм аз и г-н Косич. Смея да твърдя, че ще се справим добре.

