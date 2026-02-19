Локомотив зарадва феновете с новина за основен футболист

© Локомотив Пловдив продължава с подготовката си за домакинството на Спартак (Варна). Двубоят от 22-ия кръг на Първа лига е тази събота (21.02) от 15:00 часа.



От "Лаута" съобщиха радостна новина за привържениците. Халфът Каталин Иту, който се контузи при победата над Славия с 2:0, поднови тренировки с "черно-белите".



В заниманието се включиха и юношите Радослав Палазов и Димитър Мрънков.