Честито! Най-великият в Локомотив Пловдив навършва днес 79 години

© Днес легендата на Локомотив Пловдив и България Христо Бонев празнува своя 79-и рожден ден!



Футболист №1 на Пловдив за ХХ век е роден на 3 февруари 1947 година в Пловдив. Записва 426 мача с екипа на Локомотив, в които отбелязва 185 гола. Той става вицешампион с родния си клуб през 1973 г. и бронзов медалист през 1969 и 1974 г.



Носител е на Купата на Съветската армия (1983). Става три пъти Футболист на годината в България - 1969, 1972 и 1973 година. Носител е на купата за спортсменство (1976).



С националния отбор на страната Христо Бонев записва 98 мача (второ място във вечната ранглиста) и 47 гола (второ място във вечната ранглиста). Излиза 42 пъти с капитанската лента (първо място във вечната ранглиста).



Бенефисът на Бонев е на 16 септември 1984 г. в Пловдив, когато идват редица звезди като Боби Мур, Волфганг Оверат, Ян Томашевски, Зигфрид Шолтишик, Ференц Бене, а треньори са Щефан Ковач и Райко Митич.



Специален гост на събитието е обявеният за "Вратар на всички времена" Лев Яшин.



Преди време заслужено бе обявен за футболист №1 на Пловдив за ХХ век.



Като треньор Христо Бонев е водил отборите на България, Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Панатинайкос, Апоел Никозия и др.



През 2007 година е награден с орден Стара планина първа степен от президента Георги Първанов за изключителния му принос за развитието на физическото възпитание и спорта.



Екипът на Plovdiv24.bg също честити рождения ден на Христо Бонев и му пожелава крепко здраве и щастливи дни с любимите хора!



Легендата бе поздравен и от фенклуба на Локомотив Пловдив.



"Пожелаваме му здраве, сили и още дълги години, в които да продължавате да ни напомняте какво означава чест, достойнство и вярност към емблемата", написаха "черно-белите" привърженици.