Илиев и Умарбаев показаха новите капитански ленти в Локомотив
Автор: Стойчо Генов 12:48Коментари (0)470
©
Димитър Илиев и Парвиз Умарбаев показаха новите капитански ленти в Локомотив Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Те са посветени на вековния юбилей, който "черно-белият" клуб отбелязва тази година.

Двамата лидери на отбора участваха в кратък клип, който бе разпространен от ПФК Локомотив.

Ето какво написаха по темата от "Лаута":

100 години Локомотив – 100 години битка, чест и гордост!

Цял век нашите КАПИТАНИ са символ на лоялност, характер и пълно себераздаване!

По този повод ви представяме новите капитански ленти – не просто аксесоар, а знак на отговорност, лидерство и вярност към "черно-бялата" идея.

Гледайте в прикаченото видео кадрите от "Лаута"!

Статистика: