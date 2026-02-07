© Димитър Илиев и Парвиз Умарбаев показаха новите капитански ленти в Локомотив Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Те са посветени на вековния юбилей, който "черно-белият" клуб отбелязва тази година.



Двамата лидери на отбора участваха в кратък клип, който бе разпространен от ПФК Локомотив.



Ето какво написаха по темата от "Лаута":



100 години Локомотив – 100 години битка, чест и гордост!



Цял век нашите КАПИТАНИ са символ на лоялност, характер и пълно себераздаване!



По този повод ви представяме новите капитански ленти – не просто аксесоар, а знак на отговорност, лидерство и вярност към "черно-бялата" идея.



Гледайте в прикаченото видео кадрите от "Лаута"!



