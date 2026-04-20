Най-вероятният нов шампион на страната - Левски, е на път да вземе още един футболист от Локомотив Пловдив, след като преди 3 месеца на "Герена“ от "Лаута“ дойде таранът Хуан Переа. Старши треньорът на "сините“ Хулио Веласкес си е харесал и тийнейджър от "черно-белите“. Става дума за крилото Севи Идриз, който е само на 18 години, но вече си спечели твърдо титулярно място в Локомотив, твърди в днешния си брой "Мач Телеграф".

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че младокът е роден в Мадрид и е израснал в Испания, а след това се връща със семейството си в Асеновград. Престоят на Иберийския полуостров също се е харесал много на Дон Хулио. Идриз е юноша на Локомотив Пловдив, но се мести в ЦСКА 1948, за които има мачове за U17 и третия тим на "червените“ от Бистрица. След това обаче крилото се завърна на "Лаута“, за да подпише професионален договор с Локо Пд.

Контрактът му със "смърфовете“ е до 2029 година, което означава, че Левски трябва да направи достойно оферта, за да вземе таланта. Към днешна дата Севи Идриз е оценен на 300 000 евро от авторитетния футболен портал "Transfermarkt".

Както вече стана известно, от новия сезон ще бъде задължително отборите да започват с един българин, роден след 1 януари 2003 г., в титулярния състав. В момента от настоящия състав на Левски в този профил влиза единствено Асен Митков, но напоследък той загуби доверието на Хулио Веласкес.