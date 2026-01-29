© виж галерията Хуан Переа вече не е футболист на Локомотов Пловдив. Колумбийският нападател бе продаден на Левски, като трансферът бе обявен официално и от двата клуба.



Ето как от "Лаута" съобщиха новината:



ПФК Локомотив Пловдив финализира изходящ трансфер. Футболистът Хуан Переа ще продължи своята кариера в Левски (София). “Черно-белите" ще вземат трансферна сума, като освен това запазват и процент от бъдеща продажба на играча в трети клуб.



Хуан Переа се присъедини към Локомотив преди година и половина, като впоследствие се наложи в титулярния състав. За "черно-белите“ той записа общо 45 мача и реализира 15 попадения.



ПФК Локомотив Пловдив благодари на Хуан Переа за приноса му с “черно-белия" екип! Пожелаваме му здраве и футболни успехи.



Ето и официалното представяне на Переа от ПФК Левски:



ПФК "Левски“ привлече с постоянен трансфер нападателя Хуан Переа от "Локомотив“ (Пловдив). Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.



Хуан Переа е роден на 21 август 1999 година в Меделин (Колумбия). Започва футболната си кариера в "Индепендиенте“ (Меделин), а в началото на 2021 г. преминава в португалския "Лузитания“. Година по-късно става част от друг португалски клуб – "Ковиля“, където изиграва 11 мача. В началото на 2023 г. преминава в "Академика“ (Коимбра, Португалия), където записва 50 мача и отбелязва 20 гола. През септември 2024 г. става част от "Локомотив“ (Пловдив), с чийто екип записва 45 мача и отбелязва 15 гола.



ПФК "Левски“ приветства с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов“ Хуан Переа и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка.