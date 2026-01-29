ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Вече официално: Локомотив и Левски потвърдиха трансфера на Хуан Переа
Автор: Стойчо Генов 23:12Коментари (0)48
©
виж галерията
Хуан Переа вече не е футболист на Локомотов Пловдив. Колумбийският нападател бе продаден на Левски, като трансферът бе обявен официално и от двата клуба.

Ето как от "Лаута" съобщиха новината:

ПФК Локомотив Пловдив финализира изходящ трансфер. Футболистът Хуан Переа ще продължи своята кариера в Левски (София). “Черно-белите" ще вземат трансферна сума, като освен това запазват и процент от бъдеща продажба на играча в трети клуб.

Хуан Переа се присъедини към Локомотив преди година и половина, като впоследствие се наложи в титулярния състав. За "черно-белите“ той записа общо 45 мача и реализира 15 попадения.

ПФК Локомотив Пловдив благодари на Хуан Переа за приноса му с “черно-белия" екип! Пожелаваме му здраве и футболни успехи.

Ето и официалното представяне на Переа от ПФК Левски:

ПФК "Левски“ привлече с постоянен трансфер нападателя Хуан Переа от "Локомотив“ (Пловдив). Футболистът премина успешно медицински прегледи и подписа договор с клуба до края на 2028 година.

Хуан Переа е роден на 21 август 1999 година в Меделин (Колумбия). Започва футболната си кариера в "Индепендиенте“ (Меделин), а в началото на 2021 г. преминава в португалския "Лузитания“. Година по-късно става част от друг португалски клуб – "Ковиля“, където изиграва 11 мача. В началото на 2023 г. преминава в "Академика“ (Коимбра, Португалия), където записва 50 мача и отбелязва 20 гола. През септември 2024 г. става част от "Локомотив“ (Пловдив), с чийто екип записва 45 мача и отбелязва 15 гола.

ПФК "Левски“ приветства с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов“ Хуан Переа и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка.
Още по темата: общо новини по темата: 406
29.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
предишна страница [ 1/68 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Петър Андреев отговори на Крушарски
 Шеф на Локо: В напреднала фаза сме за привличането на нападател, имаме и други варианти
 Милосавлиевич остава в Локо, пиявиците не му влияели
 Крушарски: Има интерес от чужбина за Локомотив! Беше един, а сега са четирима, все някой ще се закачи на въдицата
 Крушарски за Петър Андреев: Заслужаваше да го съсипя! Има талант, но спира дотук - изгаснала звезда, която не може да свети!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: