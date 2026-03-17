Бившият вече изпълнителен директор на Локомотив Пловдив Тома Цилев направи първо официално изявление, след като напусна "черно-белия" клуб.
Plovdiv24.bg първи информира вчера обществеността, че Цилев се впуска в политиката и е включен в предизборната листа на "Прогресивна България" за Пловдив, където под номер 13.
Тома Цилев използва личния си профил във Фейсбук, за да се обърне към "черно-бялото семейство".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на бившия вече шеф в Локомотив:
Скъпо черно-бяло семейство,
След дълги години работа в Локомотив Пловдив идва моментът, в който поемам по нов път. Решението не беше лесно, защото за мен Локомотив никога не е бил просто професионален ангажимент. Той е кауза, общност и емоция, която остава с човек завинаги.
Имах честта да бъда част от клуба в период, в който преживяхме както едни от най-светлите, така и едни от най-трудните моменти в съвременната му история. Заедно се радвахме на големи успехи – историческата Купа на България през 2019 година след финала срещу Ботев, втората поредна Купа през 2020 година и спечелената Суперкупа на България. Това бяха моменти, които ще останат завинаги в паметта на всеки локомотивец.
Но футболът е и изпитание на характера. Имаше периоди на напрежение, трудни решения и битки – както на терена, така и извън него. През последния сезон клубът премина през сериозни предизвикателства, но най-важното е, че Локомотив остана изправен и запази мястото си там, където му е мястото – сред най-добрите в българския футбол.
Напускам с ясното съзнание, че клубът е стабилен и че хората в него ще продължат да работят със същата отдаденост. Вярвам, че пред Локомотив има бъдеще и че интересът към клуба ще донесе нови възможности за развитие.
Искам искрено да благодаря на всички, с които имах честта да работя – на г-н Христо Крушарски за доверието, на треньорите и футболистите за битките на терена, на служителите в клуба за всекидневната работа и на феновете за безрезервната подкрепа. Без вас нито един успех нямаше да бъде възможен.
Преди всичко обаче аз оставам фен на Локомотив. Това не се променя с длъжност или позиция. Винаги ще помагам на клуба, когато има нужда от моята подкрепа.
Пожелавам на всички локомотивци една силна и достойна юбилейна година. 100 години Локомотив Пловдив е история, която се пише от поколения – и съм сигурен, че най-хубавите страници тепърва предстоят. А защо не и с още един трофей – Купата на България – който да направи празника още по-специален.
Благодаря ви за доверието, за подкрепата и за всички споделени емоции.
Само Локо.
Лошо куче11
преди 33 мин.
Мишоците първи напускат кораба, ред е и на другите
Лошо куче11
преди 34 мин.
Мишоците напускат кораба, ред е и останалите пеперудки.
