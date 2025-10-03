ИЗПРАТИ НОВИНА
Косич: Не сме щастливи! Трябва да обсъдим с футболистите някои неща
Автор: Стойчо Генов 19:51Коментари (0)316
© Plovdiv24.bg
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че в никакъв случай не е щастлив от равенството 2:2 срещу Септември, въпреки че то дойде след гол на неговия отбор в последните секунди на двубоя.

Ето какво заяви словенският специалист след края на мача на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда":

В никакъв случай не сме щастливи от представянето днес. Искахме да сме по-добри и да спечелим. Вкарахме изравнителен гол в края, но това не ни прави щастливи от точката. Имахме съвсем други планове.

Говорихме си, че можем да очакваме трудности от Септември, но лошото е, че позволихме съперникът да го прави.

Днес беше доста труден и тежък ден за нас. Трябва да обсъдим с футболистите някои решения, които взеха на терена. Просто не бяха достатъчно добри и не се представиха според очакванията.

