Драма! Локо получи два гола за 2 минути, но се спаси в последната секунда
Автор: Стойчо Генов 19:30Коментари (4)1215
©
Локомотив Пловдив не успя да продължи добрата инерция от победата над Левски в предишния кръг, но въпреки това се спаси в последната секунда от втора загуба през сезона. Черно-белите завършиха 2:2 срещу Септември в двубой от 11-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда".

Парвиз Умарбаев (45+2) и Лукас Риян (90+4) бяха точни за пловдивчани, а Бертран Фурие (66-дузпа, 68) се разписа за домакините.

Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 20 точки, но останаха на четвърто място във временното класиране. Воденият от Стамен Белчев тим на Септември вече е с 8 точки.

Първата голова възможност в мача дойде в 8-ата минута и бе пред вратата на домакините. Парвиз Умарбаев нахлу отдясно в наказателното поле и между двама противникови футболисти шутира от 3-4 метра с левия крак, но право в тялото на вратаря Янко Георгиев.

Само 3 минути по-късно се откри ситуация и пред Септември. Клери Сербер изпълни отлично пряк свободен удар, при което топката удари гредата и излезе в аут.

В 14-ата минута Локомотив пропусна още едно изгодно положение от непосредствена близост. Адриан Кова комбинира с Каталин Иту, а румънецът изведе Жулиен Лами на границата на малкото наказателно поле. Французинът шутира, но много близо покрай гредата в аут.

Черно-белите продължиха да владеят по-често топката и в рамките на десетина минути Каталин Иту отправи два точни удара. И при двете ситуации обаче Янко Георгиев не беше затруднен и спаси.

В добавеното време на първата част Локомотив откри резултата. Ефе Али подаде на десния фланг към Жулиен Лами, който центрира по земя към малкия пеналт. Там капитанът Парвиз Умарбаев засече с шпагат в мрежата за 0:1.

В 60-ата минута Каталин Иту подаде хитро към Парвиз Умарбаев, който стреля опасно с левия крак, но неточно.

Три минути след това Септември получи доста дискусионна дузпа, която бе отсъдена след преразглеждане от ВАР за игра с ръка на Парвиз Умарбаев. Зад топката застана Бертран Фурие, който реализира за 1:1, въпреки че Боян Милосавлиевич усети ъгъла и дори успя леко да докосне топката с ръка.

Само две минути след попадението Септември стигна до пълен обрат в резултата след втори гол на Фурие. Този път той изпревари Мартин Русков и засече с крак центриране от десния фланг - 2:1.

Четвърт час преди края Хуан Переа изскочи сам срещу Янко Георгиев и отправи удар, но вратарят изби в корнер.

В 87-ата минута дойде поредният фрапантен пропуск на локомотивци. Каталин Иту се пребори за топката в наказателното поле и от 3-4 метра шутира към вратара, но отново Янко Георгиев спаси тима си и изби в корнер.

Дълбоко в добавеното време Локомотив стигна до изравнителен гол след изключително груба грешка на отлично играещия до момента вратар Янко Георгиев. Той изпусна топката при балонно центриране на Парвиз Умарбаев и това позволи на защитника Лукас Риян, който дори бе паднал на тревата, да протегне крак и да я прати в мрежата за окончателното 2:2.

Локомотив игра в състав:

Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Енцо Еспиноса, Мартин Русков, Тодор Павлов (86- Петър Андреев), Ивайло Иванов (73- Франсиско Политино), Ефе Али (61- Лукас Риян), Парвиз Умарбаев, Хуан Переа, Жулиен Лами (86- Аксел Велев), Каталин Иту.

Заслужено. Съдбата си знае работата. Вместо да си решим мача и да поведем с 3:0. Все пак и точката е успех. Браво черно бели лъвчета и честито на Пловдив.
преди 58 мин.
+1
 
 
Янкооооо..... Янкооооо ..... Янкооооо..... Янкооооо.....янкооооо0 .....,..... Янкоооооу!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
