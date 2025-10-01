© Plovdiv24.bg Колоритният треньор Велислав Вуцов отправи молба към ръководството на Локомотив Пловдив. Специалистът разказа любопитна история от престоя си на "Лаута" за мача между черно-белите и любимия му Левски.



Оказа се, че на излизане от стадиона ядосаният от загубата на любимия си отбор Вуцов изпуснал неволно от джоба си 5 банкноти от по 100 лева. Малко по-късно треньорът е бил настигнат от момче от охраната на стадиона, което намерил парите и му ги върнал.



Хиляди благодарности, че това момче ми показа, че в България има още нормални хора. Отправям молба към хората от Локомотив Пловдив - може би знаете коя е фирмата, вижте го момчето, пратете ми една снимка, за да го покажа тук и лично да му се обадя и да му благодаря, защото тогава нямах достатъчно време и му благодарих много на кратко", заяви Велислав Вуцов в своя подкаст "Лига Вуцов".



Гледайте в прикаченото видео целия разказ на Вили Вуцов по темата!



