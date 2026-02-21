ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотив срещу Спартак Варна при много тежки условия в Пловдив
Автор: Георги Куситасев 08:36Коментари (0)121
© FB: Lokomotiv Plovdiv
Локомотив (Пловдив) приема Спартак (Варна) в двубой от 22-и кръг на редовния сезон в Първа лига. Мачът започва в 15:00 часа на стадион "Локомотив" в парк "Лаута". 

Синоптиците прогнозират обилни валежи през целия ден в града под тепетата, което ще направи условията за игра доста тежки.

Домакините се намират на 6-а позиция във временното класиране с актив от 33 точки. Те започнаха втория полусезон с победа над Славия и равенство с Черно море, а в турнира за Купата на България сразиха Ботев в пловдивското дерби! 

Спартак заема 12-о място с 19 пункта. Варненци прекъснаха кошмарна серия от загуби на старта на втория полусезон, записвайки две поредни равенства (срещу Черно море в градско дерби и срещу Локомотив (София)). 

В директните срещи Локомотив ликува с успех за последно - 2:1 във Варна през миналия август. 

Преди това "соколите" имаха серия от 2 поредни победи над "смърфовете".
