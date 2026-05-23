Сезонът му с Локомотив Пловдив вече приключи, но той ще играе два мача за националния си отбор в американските градове Маями и Чикаго. Става въпрос за десния бек на черно-белите Адриан Кова. Бранителят получи повиквателна за националния отбор на Венецуела, похвалиха се от "Лаута".

Кова е получил доверието на треньора на своята родина за две приятелски срещи в САЩ! На 7 юни Венецуела ще мери сили с Турция в Маями, а на 10 юни се изправя срещу Ирак в Чикаго.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че във финала за Купата на България срещу ЦСКА Адриан Кова получи жълт картон, който е негов 9-и за този сезон. Поради тази причина защитникът бе наказан за 2 мача и със сигурност пропуска дербито срещу Ботев. Ако "смърфовете" евентуално завършат на 5-о място в крайното класиране, то Кова няма да играе и в баража за Европа.