Головата машина на Марица почна подготовка с Локо
Автор: Стойчо Генов 12:00Коментари (0)338
Отборът на Локомотив Пловдив започна днес своята зимна подготовка, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Общо 28 футболисти се включиха в първата тренировка за 2026 година, която се проведе на помощния терен на "Лаута".

Един от тях е на проби - Георги Трифонов. Нападателят се превърна в голова машина за Марица (Пловдив) през есенния полусезон. Той има отбелязани общо 18 гола за жълто-сините, като освен това е лидер и по асистенции - 11 на брой.

Към групата на "смърфовете" има и редица момчета от школата на клуба.
