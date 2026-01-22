ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо с първа победа в контролите, два червени картона в проливния дъжд
Автор: Стойчо Генов 13:54Коментари (0)474
©
Локомотив (Пловдив) постигна първа победа в контролите през новата година. Черно-белите надиграха сръбския Напредак (Крушевац) с 1:0 в спаринг, който се проведе при проливен дъжд на един от терените на комплекс "IC Hotels". Съперникът на локомотивци се намира на последното 16-о място във временното класиране на сръбската Суперлига. Единственото попадение бе дело на Каталин Иту в 54-ата минута.

Това бе първа проверка за Локомотив от лагера в Турция и общо втора за тима. Преди това възпитаниците на треньора Душан Косич завършиха 1:1 срещу Етър (велико Търново).

Още в 5-ата минута "смърфовете" създадоха опасна ситуация пред противниковата врата. След центриране от корнер Мартин Русков засече с глава, но вратарят на сърбите спаси.

Минута по-късно Хуан Переа също стреля опасно с глава, но не успя да улучи вратата. В 14-ата минута се откри нова възможност пред колумбийския нападател, но този път топката беше изчистена от голлинията.

Четвърт час по-късно Каталин Иту отправи шут, който отново бе отразен от вратаря на Напредак.

В 37-ата минута Севи Идриз бе фаулиран в наказателното поле, но реферът предпочете да не отсъжда дузпа.

Малко след началото на второто полувреме Мартин Русков прати топката в противниковата мрежа, но голът бе отменен заради засада.

В 54-ата минута Локомотив Пловдив откри резултата. Каталин Иту бе изведен на добра позиция, преодоля вратаря и вкара за 1:0.

Четири минути след попадението се стигна до напрежение между двата тима заради поредно грубо нарушение от страна на сърбите. Имаше спречкване, заради което съдията вдигна директен червен картон на Адриан Кова, както и на футболист на Напредак.

Локомотив игра в състав:

1. Боян Милосавлиевич, 21. Енцо Еспиноса, 4. Андрей Киндриш, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 16. Александър Александров, 94. Каталин Иту, 7. Севи Идриз, 9. Хуан Переа

Резерви: 40. Петър Зовко, 5. Тодор Павлов, 3. Денис Кирашки, 13. Лукас Риян, 33. Мартин Атанасов, 39. Лукас Салинас, 29. Валери Божинов, 10. Франсиско Политино, 44. Запро Динев, 99. Жулиен Лами, 11. Мариян Вангелов, 19. Аксел Велев, Тодор Гергишанов.
