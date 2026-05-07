Героят на Локомотив Пловдив от последното градско дерби - Жоел Цварц, разказа интересни неща за себе си и за това от играта на кои футболисти се е впечатлявал най-много. нидерландският нападател се превърна в любимец на "черно-белите" запалянковци, след като вкара и двете попадения за победата на своя тим с 2:0 в дербито на стадион "Христо Ботев". Цварц бе гост в предаването "Домът на футбола“ по Диема спорт, където сподели вчечатленията си и от съвместната работа с треньора Душан Косич.

“Аз съм от Нидерландия, със смесен произход. Майка ми е от Суринам, държава в Южна Америка. Извън терена съм спокоен човек. Винаги се опитвам да бъда себе си. Излизам с приятели, обичам да играя игри", заяви централният нападател на Локомотив Пловдив.

"Честно казано, доста по-различно е от Нидерландия. Там е по-модерно, но тук е спокойно. Центърът на града е много хубав. Истината е, че нямах много време да се подготвя за този трансфер, защото се случи буквално в последния момент. Трябваше да замина много бързо. Но мисля, че лека-полека успявам да се адаптирам, към страната, към отбора и към първенството като цяло.“

"Разпознават ме, разбира се. Виждате колко напрегнато и "взривоопасно“ е това дерби, колко важно е за феновете. Дори чух, че понякога предпочитат победата в дербито пред титлата. Така че да, радвам се, че хората ме разпознават“, каза още Жоел Цварц.

"Това е голямото дерби на Пловдив. Усещането, когато вкарах, беше чиста радост. Удоволствие е да виждам как феновете ни изживяват победата и скандират, че Пловдив е "черно-бял“. Това ме направи щастлив. И беше важно да добавим този успех към резултатите си в първенството.“

Относно работата на треньора Зварц сподели: "Душан умее да работи с хората. Стреми се да поддържа енергията в отбора позитивна и да повдига духа. А от мен очаква да играя добре с гръб към вратата, да пазя топката, за да могат съотборниците ми да се включват напред и да атакуват пространствата. Очаква и да бележа, да давам асистенции и да помагам на отбора да печели.“

"Харесвам много нападатели, но предпочитам физически силните, които могат да се обръщат бързо. Например Ромелу Лукаку. Мемфис Депай също – силни са, но и много технични. Могат да се завъртат, да стрелят бързо и да вкарват от всякакви позиции“, завърши героят на Локомотив от последното дерби на Пловдив.