Отборът на Локомотив спечели 123-ото издание на пловдивското дерби срещу Ботев. "Смърфовете" победиха "канарчетата" с 2:0 в четвъртия сблъсък между двата отбора през настоящия сезон, който се игра на стадион "Христо Ботев", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Жоел Цварц (18, 90+3) се разписа за гостите. Жълто-черните играха близо 90 минути (заедно с добавеното време) с човек по-малко заради изгонването на Емерсон Родригес, а капитанът им Тодор Неделев получи контузия още в 33-ата минута. Освен това по един гол на двата тима бе отменен заради засади.

Така възпитаниците на Душан Косич имат вече 49 точки и излязоха на първо място във временното класиране на втора плейофна група. Ботев остана на последното място с 43 точки.

Локомотивци започнаха по-настървено дербито и още до 5-ата минута създадоха две много опасни ситуации. При първата Каталин Иту се възползва от грешен пас и отправи силен шут от границата на наказателното поле, но над напречната греда. След това защитата на Ботев не успя да изчисти една топка и тя попадна в Севи Идриз отдясно в наказателното поле. Младежкият национал шутира с десния крак, но Даниел Наумов спаси.

В 15-ата минута Ботев остана с 10 човека. Емерсон Родригес удари в лицето Лукас Риян, а първоначално нито главният съдия Венцислав Митрев, нито помощникът му на страничната линия, не видяха действията на колумбиеца. Реферът обаче бе привикан от ВАР да преразгледа ситуацията, след което вдигна директен червен картон на Родригес.

Три минути по-късно Локомотив поведе в резултата. Каталин Иту получи отдясно и центрира в наказателното поле, където Жоел Цварц се измъкна от защитниците и засече с глава в долния ляв ъгъл на Даниел Наумов за 0:1.

В 26-ата минута "канарчетата" отправиха първия си точен удар към противниковата врата. Той бе дело на Константинос Балоянис, но Боян Милосавлиевич изби.

В 29-ата минута Ефе Али получи топката от Жоел Цварц в наказателното поле. Халфът се обърна и шутира в далечния ъгъл. Голът обаче беше отменен заради засада на Ефе Али.

В 33-ата минута капитанът на Ботев Тодор Неделев получи контузия в центъра на терена без съприкосновение със съперников футболист. Халфът напусна терена с помощта на двама човека от щаба, изпитвайки силна болка.

В 65-ата минута Локомотив създаде още едно чисто положение. Жоел Цварц свали топката към Ефе Али, който се освободи и нанесе удар от 12-13 метра, но Даниел Наумов спаси.

Малко след това дойде и най-добрата ситуация за Ботев. Чимези Уилямс проби отдясно и центрира по земя в наказателното поле. Там Симеон Петров върна назад към Енок Куатенг, който шутира от 10-ина метра, но покрай грездата в аут.

В 74-ата минута трибуните на стадиона избухнаха от радост. Самуел Калу центрира от фаул на далечна греда, където Маскоте засече с глава в десния ъгъл на вратата на Боян Милосавлиевич. Попадението бе разглеждано повече от 4 минути от ВАР и в крайна сметка отменено заради засада на Маскоте.

В 88-ата минута Ивайло Иванов изведе в чиста позиция Адриан Кова. Защитникът напредна в наказателното поле и шутира, но Даниел Наумов се намеси чудесно.

В добавеното време вратарят на домакините отново беше на висота, спасявайки удар с левия крак на Жулиен Лами.

В 93-ата минута обаче Наумов бе безпомощен и допусна втори гол. Тодор Павлов центрира с 30-метров пас към Жоел Цварц. Той овладя с гърди и с гръб към вратата. С едно движение се измъкна от опеката на Никола Солдо и шутира с левия крак в долния ляв ъгъл на вратаря за 0:2.

Ботев: Даниел Наумов, Енок Куатенг, Никола Солдо, Симеон Петров, Константинос Балоянис, Карлос Алгара, Лукас Араужо (83- Едсон Силва), Емерсон Родригес, Тодор Неделев (34- Чимези Уилямс), Никола Илиев (29- Франклин Маскоте), Самуел Калу.

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риан, Тодор Павлов, Ивайло Иванов (90+5- Мартин Атанасов), Георги Чорбаджийски (73- Миха Търдан), Ефе Али, Севи Идриз (73- Запро Динев), Жоел Цварц (90+5- Франсиско Политино), Каталин Иту (85- Жулиен Лами).