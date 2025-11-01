© виж галерията Собственикът на Локомотив Христо Крушарски беше изключително изнервен след прекратено пловдивско дерби. Бизнесменът се изказа доста остро срещу финансовия благодетел на противника Илиян Филипов и вратаря Даниел Наумов.



Ето какво каза Крушарски на "Лаута":



Да взема да го закарам до Долна Баня да се изкъпе с топла вода на извора. Той е един интригант. Венци го купувал, оня го купувал. Аз няма да рева като вдовица за… като Илиян. Всички отбори ще ги настроя против тях, на всички отбори съм помогнал. При такава победа нека се радват.



Какъв празник с такива колеги, които инсценират целите тези движения. Погледнете явнимателно записа, тежкия комоцио в рамото, ако е комоцио, мама мия. Цялата работа я изтърва съдията, аз досега за съдии не съм говорил. Очаквах, че като е тук шефът на съдиите, ще има ред, а то какво се случи? Локомотив загуби заради един симулант. Този младеж по същия начин е ял бой и преди в ЦСКА 1948 за същите действия. Гледайте внимателно, по рамото е. Ако сте кривогледи, ще ви дам очила за специално гледане.



Аз откога говоря, че тези фенове трябва да седнат и да ги изгонят от терена? Полицията чакам шест месеца да ми каже кой е, трябвало да се разследва… какво ще се разследва, то се вижда, хващаш го за ушите и това е“, продължи той.



"Да, ще им помогна, ще играя с всички отбори против тях и Ботев ще играе в Б група“, закани се босът на Локомотив Пловдив.



"Имаше вариант мачът да продължи. Защо не му показа картон като бави и симулира? Да го беше хванал да се целуват, да си направят любов на вратата и да прекратят мача.“



"За феновете съм казал, държавата и полицията трябва да влязат. По-добре е да няма фенове, за да няма глоби. Ще се срещна с тарторите, ще им кажа. Аз повече нерви и пари за хвърляне нямам“, заяви Крушарски.



"Искаш ли да извикам Габровски и да го изследва? Ще се обадя, ама ще отиде ли тоя левак при Габровски? Това е симулация, удар по рамото. Пет пъти го гледаха“, закани се Христо Крушарски да изпрати Даниел Наумов при неврохирурга Николай Габровски.



"Боже мой, за втори път му се случва, това беше нагласена работа. Това си е симулация, червен картон и нов вратар. Какъв беше проблемът? Бил им вратарят на 18 години, да вземат някой като мен на 50, какво ме интересува? Има ли в правилника на колко години трябва да е играчът?“, добави Крушарски.



"Ще видите оттук нататък какво става, не ме познавате, няма да се даваме лесно. Това е открадната победа, благодарение на съдията. Аз му казах, не съм очаквал, че ще свири толкова хубаво. При положение, че е тук шефът на съдиите и да си позволява такива неща да върши… При това положение, това е кощунство, не трябва да влезе на стадиона да свири повече“, каза още Христо Крушарски.



