ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (20)
Крушарски: Филипов е интригант, а Наумов симулант! За същите неща е ял бой в ЦСКА 1948
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:00Коментари (0)0
©
виж галерията
Собственикът на Локомотив Христо Крушарски беше изключително изнервен след прекратено пловдивско дерби. Бизнесменът се изказа доста остро срещу финансовия благодетел на противника Илиян Филипов и вратаря Даниел Наумов.

Ето какво каза Крушарски на "Лаута":

Да взема да го закарам до Долна Баня да се изкъпе с топла вода на извора. Той е един интригант. Венци го купувал, оня го купувал. Аз няма да рева като вдовица за… като Илиян. Всички отбори ще ги настроя против тях, на всички отбори съм помогнал. При такава победа нека се радват.

Какъв празник с такива колеги, които инсценират целите тези движения. Погледнете явнимателно записа, тежкия комоцио в рамото, ако е комоцио, мама мия. Цялата работа я изтърва съдията, аз досега за съдии не съм говорил. Очаквах, че като е тук шефът на съдиите, ще има ред, а то какво се случи? Локомотив загуби заради един симулант. Този младеж по същия начин е ял бой и преди в ЦСКА 1948 за същите действия. Гледайте внимателно, по рамото е. Ако сте кривогледи, ще ви дам очила за специално гледане.

Аз откога говоря, че тези фенове трябва да седнат и да ги изгонят от терена? Полицията чакам шест месеца да ми каже кой е, трябвало да се разследва… какво ще се разследва, то се вижда, хващаш го за ушите и това е“, продължи той.

"Да, ще им помогна, ще играя с всички отбори против тях и Ботев ще играе в Б група“, закани се босът на Локомотив Пловдив.

"Имаше вариант мачът да продължи. Защо не му показа картон като бави и симулира? Да го беше хванал да се целуват, да си направят любов на вратата и да прекратят мача.“

"За феновете съм казал, държавата и полицията трябва да влязат. По-добре е да няма фенове, за да няма глоби. Ще се срещна с тарторите, ще им кажа. Аз повече нерви и пари за хвърляне нямам“, заяви Крушарски.

"Искаш ли да извикам Габровски и да го изследва? Ще се обадя, ама ще отиде ли тоя левак при Габровски? Това е симулация, удар по рамото. Пет пъти го гледаха“, закани се Христо Крушарски да изпрати Даниел Наумов при неврохирурга Николай Габровски.

"Боже мой, за втори път му се случва, това беше нагласена работа. Това си е симулация, червен картон и нов вратар. Какъв беше проблемът? Бил им вратарят на 18 години, да вземат някой като мен на 50, какво ме интересува? Има ли в правилника на колко години трябва да е играчът?“, добави Крушарски.

"Ще видите оттук нататък какво става, не ме познавате, няма да се даваме лесно. Това е открадната победа, благодарение на съдията. Аз му казах, не съм очаквал, че ще свири толкова хубаво. При положение, че е тук шефът на съдиите и да си позволява такива неща да върши… При това положение, това е кощунство, не трябва да влезе на стадиона да свири повече“, каза още Христо Крушарски.

Още по темата: общо новини по темата: 55
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
01.11.2025
предишна страница [ 1/10 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Илиян Филипов: Чалга и проститутки в коридора, Крушарски се закани да ни изхвърли в "Б" група
 Вижте какво направиха играчите на Ботев след прекратяването на мача
 Шеф на Локо: Странно ми беше, че футболистите на Ботев празнуваха! Неделев и Минков не искаха да се прекратява дербито
 Отменен гол и още две попадения до прекратяването на дербито
 Ексклузивно: Прекратиха дербито на Пловдив! Вратарят на Ботев ударен с бутилка по главата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: