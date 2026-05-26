Ръководството на Ботев е крайно недоволно от действията на съдийската бригада по време на рекордното за историята 5-о дерби на Пловдив срещу Локомотив в рамките на един и същи сезон. Черно-белите спечелиха над вечния си съпернтик с 2:1, а упреците на "канарите" са насочени към главния арбитър Димитър Димитров и най-вече към отговарящия за VAR Никола Попов, видя Plovdiv24.bg.

Това личи от материала за дербито, който от "жълто-черния" клуб публикуваха в своя официален сайт. Претенциите на "канарите" са за неотсъдена дузпа в тяхна полза в самия край на първото полувреме.

В продължението на първата част се стигна до най-дискусионната ситуация в срещата. Карлос Меоти нацели страничната греда, а при добавката Самуел Калу бе фаулиран в наказателното поле от бранител на Локомотив. VAR-реферите останаха безмълвни, въпреки очевидното нарушение срещу Калу. Отговорник за системата VAR бе печално известният Никола Попов, който се прояви при последната визита на "Лаута“ за Купата на България и призна гол от засада на домакините, написаха от ПФК Ботев в официалния си сайт.

За отменения гол на Никола Илиев само уточняват, че това е сторено със "съдействието на VAR". Интересно е да се отбележи и коментара за попадението от фаул на Илиев в 34-ата минута.

В 34-ата минута Никола Илиев за втори път хвърли в екстаз бултрасите, като този път феноменалното му изпълнение от фаул остави без отговор Милосавлевич и отговорниците във VAR-буса, написаха от ПФК Ботев.

Все пак от клуба обобщават, че "канарчетата“ са имали по-добри статистически показатели от своя съперник, но ефективността на "черно-белите“ се оказала решаваща. Във втори пореден мач Жоел Цварц направи разликата между двата отбора и донесе трите точки на отбора си, допълват още от "жълто-черния" клуб.