По-малко от 16 часа след края на 123-ото шампионатно дерби на Пловдив, ръководството на Ботев излезе с официална декларация. От "жълто-черния" клуб изразяват своето сериозно възмущение от решенията, взети чрез системата VAR при загубата от Локомотив с 0:2 на стадион "Христо Ботев". Същевременно от ПФК Ботев настояват да бъде публикуван пълният аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на VAR разглеждането при отменения гол на Франклин Маскоте, както и искат Станимир Тренчев да не бъде назначаван повече на мачове на "канарчетата".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на ПФК Ботев:

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изразява своето сериозно възмущение и дълбоко безпокойство от решенията, взети чрез системата VAR по време на срещата срещу ПФК Локомотив Пловдив, при която бе отменено попадение за нашия отбор.

Представените визуализации и начертаните линии за засада будят сериозни съмнения относно тяхната коректност и обективност. Анализът на наличните кадри показва:

несъответствие на линиите с геометрията и перспективата на терена;

липса на прозрачност относно използваните точки за калибриране;

неяснота относно процеса и отговорното лице при позиционирането на линиите.

Особено притеснителен е фактът, че VAR съдията Станимир Тренчев е участвал и в други срещи на ПФК Ботев Пловдив, при които са налице спорни решения в ущърб на клуба, включително случаи на отменени попадения след VAR намеса, които предизвикаха сериозни реакции от страна на клуба и футболната общественост.

Още през ноември 2025 г. ПФК Ботев Пловдив официално сезира БФС с искане същият съдия да не бъде назначаван на наши срещи поради съмнения за тенденциозност.

Същевременно следва да отбележим, че в публичното пространство са налични редица случаи и реакции от други клубове в българския футбол, свързани с решения при участието на съдия Станимир Тренчев, включително:

официална позиция на ПФК Хебър, с която съдията бе обявен за нежелан за техни срещи след спорни VAR решения;

публично изразени съмнения от страна на ПФК Арда относно съдийството в техни мачове;

реакции от клубове от Втора лига, включително ПФК Несебър, относно ключови съдийски решения;

публично изразени притеснения от страна на представители на ПФК Берое още при назначаването му за конкретни срещи.

Натрупването на подобни случаи и реакции от различни клубове създава обосновано усещане за повтаряемост и сериозно подкопава доверието в безпристрастността на съдийството и в работата на VAR системата.

С оглед гореизложеното, настояваме за:

Пълна, задълбочена и независима проверка на конкретната ситуация;

Публикуване на пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите по време на VAR разглеждането;

Предоставяне на техническа информация относно процеса на калибриране и чертане на линиите;

Проверка за спазване на всички протоколи при използването на VAR системата;

Пълно отстраняване на съдията Станимир Тренчев от срещи на ПФК Ботев Пловдив;

Гаранции за прозрачност и еднакво прилагане на стандартите към всички клубове.

ПФК Ботев Пловдив няма да приеме практики, които поставят под съмнение честността на състезанието и равнопоставеността между участниците.

Очакваме незабавни действия и конкретен отговор в кратък срок.