Култов играч на Ботев изригна: Това е срам!
Автор: Стойчо Генов 11:10
©
виж галерията
Един от емблематичните футболисти на Ботев (Пловдив) през ХХI век - Георги Какалов, направи доста остър и емоционален коментар след края на снощното дерби на Пловдив, което бе спечелено от Локомотив с 1:0.

Реакцията на бившия нападател е насочена към съдийската бригада заради две спорни отсъждания - признатия гол на Парвиз Умарбаев, както и негово нарушение срещу Педро Игор, което според Какалов явно е за червен картон.

Ето какво написа Георги Какалов в личния си профил във Фейсбук:

Искам да излязат цялата съдийска бригада, ако не ги е срам и да се извинят на цялата футболна общественост.

Това е срам, да не гледаш ВАР при тези две ситуации си е меко казано срамно.

Корумпетата подариха победата на циганския катун.
0
 
 
Какалов, като си подхванал темата, кажи нещо за съдийството в предишните две дербита, или тогава ти харесаха съдиите?
0
 
 
Какалче и теб те помним какъв циркаджия и палячо беше. Не влизай в тон с краниста и Херо. Ама нормално е за теб да се излагаш. Трябваше тройка кебапчета да ви сложим. Жълта трагедия.
