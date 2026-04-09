Фенклубът на Локомотив Пловдив направи първо официално изявление след приключването на снощното Дерби №122 в шампионата срещу Ботев, завършило 1:1. "Черно-бялата" организация използва официалната си страница във Фейсбук, за да благодари за подкрепата към любимия отбор.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на Фенклуб Локомотив Пловдив:
Локомотивци,
Благодарим ви за невероятната подкрепа вчера! За пореден път бяхме домакини благодарение на всички вас и атмосферата, която създадохме заедно.
Пловдив е само черно-бял!
Evil_con_carne
преди 2 ч. и 15 мин.
Не можахте да изкупите 1000 билета по 10€ и претендирате да сте домакини? Май живеете в собствена реалност!
ПловдивCity
преди 2 ч. и 37 мин.
Явно сте били на друг мач…
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!