Легендата на Локомотив Пловдив Красимир Димитров отправи доста саркастични думи към финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов, видя Plovdiv24.bg. Реакцията на бившия халф идва след победата на черно-белите с 2:1 в рекордното за историята 5-о дерби на Пловдив в рамките на един и същи сезон.

Димитров, който е играл също така в Ботев (Пд), Нефтохимик и Левски, е шампион с Локомотив Пловдив (2004), носител на Суперкупата на България (2004) и бронзов медалист в първенството (2005). Той припомни поста на финансовия благодетел на Ботев след злополучния финал с ЦСКА, когато пловдивският бизнесмен публикува снимка на Джеймс Етоо с екипа на Ботев и надпис "Благодарим ти, Джеймс".