ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев: Изявленията за симулация на Наумов са неприемливи, невярни и уронват престижа
Автор: Румяна Пензова 18:39Коментари (0)519
© FB: Botev Plovdiv
Ботев Пловдив излезе с поредно официално изявление във връзка с инцидента по време на прекратеното дерби на Пловдив с Локомотив, с което подкрепя напълно своя вратар Даниел Наумов и неговата позиция от по-рано днес. 

Ето какво написаха "канарчетата":

Във връзка с изявлението на нашия вратар Даниел Наумов относно прекратеното дерби на Пловдив, ПФК Ботев Пловдив категорично застава зад своя състезател и подкрепя напълно всяка дума, изразена в неговата позиция.

Съжаляваме, че след инцидент, при който футболист бе ударен в главата с хвърлена бутилка от трибуните, фокусът се измести към опити за подмяна на фактите, внушения и клевети по адрес на пострадалия играч.

Фактите са ясни и документирани от телевизионните кадри и медицинския екип на мача:

Даниел Наумов бе реално ударен в главата и незабавно бе отведен за медицински преглед;

Решението за прекратяване на двубоя не е било взето по негово искане, а е наложено от съдиите и делегата на срещата;

Вратарят не е симулирал, не е отказал да продължи от страх, а просто не е бил в състояние да играе, според оценката на лекарския щаб.

Категорично осъждаме опитите на отделни коментатори, медии и представители на другия клуб да изкривят истината, като внушават, че играчът е преиграл или е действал с цел провокация.

Тези изявления са неприемливи, невярни и уронват престижа на професионален спортист, който винаги е показвал характер и уважение към играта.

ПФК Ботев Пловдив ще предприеме всички необходими правни и институционални действия, за да защити името на своя футболист и на клуба, както и за да гарантира, че подобни инциденти няма да бъдат подценявани или омаловажавани.

Здравето и сигурността на футболистите са над всичко.

Всеки, който се опитва да омаловажи агресията на трибуните, всъщност насърчава нови прояви на насилие и руши моралните устои на българския футбол.

ПФК Ботев Пловдив ще продължи да отстоява принципите на честна игра, уважение и безопасност, независимо от резултатите на терена.
Още по темата: общо новини по темата: 68
02.11.2025
02.11.2025
02.11.2025
02.11.2025
02.11.2025
02.11.2025
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Наумов с първо изявление след инцидента, обвини коментатора, че се подигравал с имиджа му
 Крушарски: 100 000 лв. глоба и отнемане 9 точки на Ботев, ще стигна до съда в Швейцария! Филипов: Може би трябваше да убият футболист?
 Собственикът на ПФК Ботев: Президентът и привържениците на съперника действат като градските ни малцинствени групи, когато трябва да понесат отговорност за криминални действия
 ПФК Ботев показа на БФС какво наказание трябва да наложи на Локомотив
 Асоциацията на българските футболисти: Това е рана по лицето на българския футбол
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: