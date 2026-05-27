Дисциплинарната комисия към БФС наложи очакваните глоби на Локомотив и Ботев заради поведението на феновете по време на 124-ото пловдивско шампионатно дерби, което се игра на "Лаута" и завърши 2:1 за домакините. Двубоят влезе в историята като рекордния 5-и сблъсък между двата отбора в рамките на един сезон. Локомотив отнася една гола, а Ботев - 3.

Наложените санкции са по доклад на дежурния делегат и освен това не подлежат на обжалване.

Решения на Дисциплинарната комисия

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.