Последните за настоящия сезон две издания на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев ще се проведат в 32-ия и 36-ия кръг от плейофната фаза на Първа лига, предаде Plovdiv24.bg. Това стана ясно от изтегления днес жребий в зала "Мусала“ на столичния хотел "Хилтън". Изборът бе генериран посредством специализиран софтуер.
Локомотив, Ботев, Черно море и Арда ще изиграят общо 6 кръга, като от значение е единствено 5-ото място в крайното класиране (първо в групата). То дава право на участие в бараж за турнира Лига на конференциите.
В момента класирането е следното
1. Локомотив 46 точки
2. Черно море 44 точки
3. Арда 44 точки
4. Ботев 40 точки
Календар за провеждането на мачовете
31 кръг: Между 24 и 27 април
32 кръг: Между 1 и 4 май: Ботев - Локомотив
33 кръг: Между 8 и 10 май
34 кръг: Между 12 и 14 май
35 кръг: Между 15 и 17 май
36 кръг: Между 23 и 25 май: Локомотив - Ботев
