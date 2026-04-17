Последните за настоящия сезон две издания на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев ще се проведат в 32-ия и 36-ия кръг от плейофната фаза на Първа лига, предаде Plovdiv24.bg. Това стана ясно от изтегления днес жребий в зала "Мусала“ на столичния хотел "Хилтън". Изборът бе генериран посредством специализиран софтуер.

Локомотив, Ботев, Черно море и Арда ще изиграят общо 6 кръга, като от значение е единствено 5-ото място в крайното класиране (първо в групата). То дава право на участие в бараж за турнира Лига на конференциите.

В момента класирането е следното

1. Локомотив 46 точки

2. Черно море 44 точки

3. Арда 44 точки

4. Ботев 40 точки

Календар за провеждането на мачовете

31 кръг: Между 24 и 27 април

32 кръг: Между 1 и 4 май: Ботев - Локомотив

33 кръг: Между 8 и 10 май

34 кръг: Между 12 и 14 май

35 кръг: Между 15 и 17 май

36 кръг: Между 23 и 25 май: Локомотив - Ботев