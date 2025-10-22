ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенове на Локо: Галя Топалова, Коко Динев, Крушарски ... Любовта не се купува, продава или подарява!
Автор: Стойчо Генов 12:40
© Plovdiv24.bg
Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Бригада Пловдив" излязоха с призив към "черно-белите" привърженици, който бе придружен от надъхващо видео.

Конкретният повод за реакцията е предстоящото дерби на Пловдив, което е на 1 ноември от 14,45 часа на стадион "Локомотив".

В кадрите се споменават имената на бившите собственици на клуба Галя Топалова и Константин Динев, както и настоящия Христо Крушарски, като мотото е, че "любовта на свободните хора не робува на никого".

"Обичаме си отбора! Въпреки ръководителите! Галя Топалова … Коко Динев … Христо Крушарски … Любовта на свободните хора! Тя не робува на никого! Не се купува, не се продава и не се подарява! За свободата и за тази огромна любов … си струва да се живее! Всеки с шал в ръка! 01.11.2025г на Трибуна Бесика", гласи призивът от въпросното видео.

Гледайте в прикаченото видео кадрите, които разпространиха от "Бригада Пловдив"!

Има и още: Отново се провали търгът за емблемата на Ботев Пловдив и търговската марка "ПФК Ботев 1912", която е единственият актив на клуба на Димитър Христолов. След като НАП не намери купувач за 80 бона, обяви акционерното дружество във фалит. Сега със задачата се зае синдик. Той обаче обяви цена от 171 990 лева. "Цената е явно доста висока. Сега ще я намаля с 20% и ще пусна нов търг през юли", каза синдикът Мирослава Стръмска. Ако и тогава търгът се провали, тя ще свика събрание на кредиторите на дружеството, за да вземат решение как да се продължи с ликвидацията му. Футболното акционерно дружество е обявено в несъстоятелност заради близо 2 млн. лв. задължения към НАП. Не били открити обаче други активи освен марката.
0
 
 
Ботев Пловдив ще опита да започне новия сезон в третия ешелон на българския футбол. Това стана ясно след среща на Управителния съвет на клуба тази вечер. На нея бе взето решение да се избегне вариантът, в който Ботев да започне от пета дивизия.Участието на „жълто-черните” във В група може да се осъществи само чрез сливане с друг клуб от югоизточната В група и вземането на неговия лиценз и това е Металик Сопот, който ще се състезава с името Ботев Пловдив във В група.
0
 
 
През сезон 2001/02 собственикът на клуба Георги Илиев закупува акциите на Локомотив (Пловдив). На 23 юли 2001 г. се провежда общо събрание на акционерите на двете дружества, на което се взема решение за заличаване на регистрацията на Локомотив и за преименуване на Велбъжд в Локомотив. Кюстендилският отбор поема всички пасиви и активи на пловдивския, а клубът с новото регистрирано име заема мястото на Велбъжд в А група. Съгласно член 154 от Търговския закон, заличаването слага край на съществуването на дружеството Локомотив от град Пловдив. Седалището на клуба е преместено от Кюстендил в Пловдив. В Пловдив идват и най-добрите играчи на бронзовите медалисти, начело с треньора Димитър Димитров - Херо, който се среща навръх 42-ия си рожден ден с боса на „ВАИ холдинг“ Георги Илиев, за да обсъдят летните трансфери в новия им отбор.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: