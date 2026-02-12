ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Филипов: Разбира се, че ще бием, поне с 2 гола разлика! Евала на Крушарски!
Автор: Стойчо Генов 14:13Коментари (0)1549
©
Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов направи смела прогноза за изхода от днешното градско дерби на "Лаута".

Двубоят Локомотив - Ботев от 1/4-финалите за Купата на България започва в 18:00 часа на стадион "Локомотив“.

"Аз и г-н Крушарски не взимаме пари от Ботев и Локомотив, а даваме. Правя евала на г-н Крушарски, защото знам случаи, в които той си е давал последните пари, за да плати заплатите в Локомотив. Друг е фактът вече за отношението му към мен. Това не искам да го коментирам, всеки си има глава на раменете", заяви Илиян Филипов в подкаста "Спортен нюзрум" на btv.

Бизнесменът направи изявлението си от местността "Копривките", където е на поход.

"Разбира се, че ще бием, поне с 2 гола разлика. На "Копривките" съм, правя един поход от 18 км., който трябва да приключи в 16 часа. Надявам се да се върна в Пловдив за мача", допълни още шефът на Ботев.
