Трибуна Бесика: За честта на Пловдив, за Локомотив, до последен дъх!
Автор: Стойчо Генов 10:04Коментари (0)327
©
Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да отправят призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с предстоящото градско дерби срещу Ботев за Купата на страната.

Четвъртфиналният двубой от надпреварата е на 12 февруари от 18,00 часа на "Лаута".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика", придружено и от кратко видео:

За честта на Пловдив

Остават по-малко от две седмици. Наш дълг е да застанем рамо до рамо на трибуните и да създадем атмосферата, която подобава на Локомотив. Подготовката върви с пълни сили - не пестим нито време, нито енергия в името на святата идея!

Всеки помага с каквото може - едни с труд, други със средства, трети с присъствие. Най-важното е да не забравяме, че всичко зависи от нашите задружни усилия!

Банкова сметка на фенклуба:

BG41UNCR70001524268875

Основание:

ДАРЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЯ

За Локомотив!

За Пловдив!

До последен дъх!

