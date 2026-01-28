© Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да отправят призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с предстоящото градско дерби срещу Ботев за Купата на страната.



Четвъртфиналният двубой от надпреварата е на 12 февруари от 18,00 часа на "Лаута".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика", придружено и от кратко видео:



За честта на Пловдив



Остават по-малко от две седмици. Наш дълг е да застанем рамо до рамо на трибуните и да създадем атмосферата, която подобава на Локомотив. Подготовката върви с пълни сили - не пестим нито време, нито енергия в името на святата идея!



Всеки помага с каквото може - едни с труд, други със средства, трети с присъствие. Най-важното е да не забравяме, че всичко зависи от нашите задружни усилия!



Банкова сметка на фенклуба:



BG41UNCR70001524268875



Основание:



ДАРЕНИЕ ХОРЕОГРАФИЯ



За Локомотив!



За Пловдив!



До последен дъх!



