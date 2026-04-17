Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи призив към "жълто-черната" общественост, видя Plovdiv24.bg. Той е свързан с предстоящите нови две градски дербита срещу Локомотив Пловдив в плейофите от втората четворка. Жребият за тази фаза от първенството ще се тегли днес в 17,30 часа.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:

Добро утро, канари, гответе се за дербита!

Днес след 17:30ч. ще разберем програмата в последните минимум 6 мача на Ботев за сезона. Очакват ни шест интригуващи сблъсъци, в които ще опитаме да се преборим за място в баража за Европа.

Мощни песни, факли и дим - Ботев непобедим!