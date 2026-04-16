Още две издания на Битката за Пловдив между градските съперници Локомотив и Ботев ще има през настоящия сезон! Това стана факт, след като "канарчетата" завършиха на осмо място в крайното класиране на редовния сезон на Първа лига. Жълто-черните изпревариха отбора на Славия, който завърши 0:0 като гост на последния в класирането Монтана на стадион "Огоста". Така "белите" приключиха с актив от 39 точки, докато Ботев е с 40.

Това означава, че ботевистите ще играят в плейофите за 5-ото място, заедно с отборите на Локомотив Пловдив, Черно море и Арда.

До този момент станахме свидетели на 3 дербита между двата градски съперника, като едното от тях беше за Купата на България.

За първи път в цялата история на Дербито на Пловдив ще има 5 сблъсъка в един и същи сезон. Досега няколко пъти двата тима са се изправяли един срещу друг 4 пъти в рамките на една кампания.