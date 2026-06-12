Локомотив Пловдив може да си върне познат нападател. Става въпрос за белгиеца Мичи Нтело. През пролетта таранът бе част от Ботев Враца, като вкара 6 гола в 14 мача. Той бе преотстъпен от швейцарския Ивердон. Договорът му с втородивизионният клуб от алпийската страна е до юни 2027 г.

Ръководството на черно-белите ще се опита да вземе Нтело под наем, след като се очаква Жоел Цварц да премине в Ботев Пловдив, твърди в днешния си брой "Тема спорт". Белгиецът е добре познат на "Лаута“, където игра през пролетта на 2024-а, след не особено успешен период в Спортинг Шарльороа.

През август същата година бе продаден от смърфовете именно на Ивердон за около 700 хиляди евро.

За Локо Мичи Нтело записа 18 мача, в които вкара 6 гола и направи 4 асистенции. Така централният нападател има 12 попадения в 32 двубоя в родния елит. Роденият в Лиеж белгиец е играл за местния Стандард и нидерландския МВВ Маастрихт. Развитие около бъдещето на Нтело в Локо се очаква до десетина дни.