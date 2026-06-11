Фенклубът на Локомотив Пловдив поздрави легендата Любослав Пенев за завръщането му в родния футбол, начело на столичния Локомотив. Привържениците от "Лаута" изразиха чрез официалната си страница във Фейсбук своята подкрепа към специалиста, който преди две години водеше представителния тим на "черно-белите".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Днес станахме свидетели на поредната битка, пред която легендарният Любослав Пенев продължава да бъде все така непримирим и с несломим дух.

През цялата си кариера Любо ни е показвал какво означава да се бориш докрай, независимо от трудностите. Именно затова той остава пример за поколения футболисти и фенове - не само с успехите си, а и с характера си.

Българският футбол има нужда от теб и сме изключително щастливи, че през новия сезон ще те виждаме на скамейките.

От сърце ти пожелаваме да спечелиш и най-важната битка в живота си. Вярваме в теб, Любо!