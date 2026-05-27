Легендата на българския футбол Любослав Пенев се чувства значително по-добре и обмисля да посети благотворителното събитие "Мач на Надеждата“, организирано от Стилиян Петров на 6 юни на стадион "Лазур“ в Бургас. Пенев, който се бори с коварна болест, бележи отличен прогрес в своето лечение и вече планира официалното си завръщане във футбола.

Каузата на благотворителния сблъсък в Бургас

Благотворителният "Мач на Надеждата“ има за цел да събере на едно място множество спортни легенди, артисти и обществени личности, пише Gong.bg. Всички те ще обединят своите усилия в подкрепа на няколко ключови каузи: