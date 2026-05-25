Няма как, ако сте се разхождали из Пловдив, да не сте останали с усещането, че новите кооперации и жилищни комплекси никнат като гъби след дъжд. Статистиката на НСИ също показва, че въобще не си въобразявате. Градът под тепетата преживява истински строителен ренесанс, който обаче крие в себе си дълбоки парадокси и разминавания между реалните нужди на хората и плановете на инвеститорите. Данните разкриват мащаби, които превръщат Пловдив в една от най-динамичните, но и най-застрашените от презастрояване градски зони у нас.

Най-стряскащият показател безспорно е свързан с пуснатите в експлоатация жилища. През изминалата 2025 година броят на готовите апартаменти в Пловдив е скочил цели два пъти и половина спрямо предходната година. Този внезапен пик показва огромен натиск за довършване на започнатите проекти и въвеждането им в експлоатация на така бленувания Акт 16. Истинската изненада обаче се крие в издадените разрешения за строеж, където Пловдив буквално засенчва столицата. През последната година, при три пъти по-малко население от София, в Пловдив са разрешени за строеж повече жилища, отколкото в столицата - над 12 600 спрямо близо 12 400 за София. Това означава, че ако не последва внезапен срив на имотния пазар, в следващите четири-пет години Пловдив има гарантирано строителство в пъти по-голямо от това, което виждаме в момента.

Зад тези внушителни цифри обаче се крие сериозно разминаване между маркетинговите обещания и реалността на терен. Докато пазарните анализатори и инфлуенсъри непрестанно твърдят, че се купуват все по-големи и просторни имоти, практиката на строителите показва точно обратното. Инвеститорите масово залагат на двустайни и тристайни апартаменти, водени от собственото си удобство и търсенето на бърза ликвидност, а не от реалните нужди на купувачите за семеен комфорт. Забелязва се и свиване на реалната площ.

На хартия и по обяви купувачите на зелено получават обещания за просторни жилища от по 115 до 130 квадратни метра. Когато обаче сградите получат разрешение за ползване, полезната площ пада драстично до нива между 90 и 100 квадрата. Като извадим от това число идеалните части, чистата жилищна площ остава едва между 65 и 80 квадратни метра. През последните три години реалната чиста площ на готовите имоти в Пловдив е намаляла с над 20 на сто, въпреки че градът все още държи малко по-високи средни нива на квадратура спрямо София, благодарение на изграждането на къщи в периферията.

Най-голямата въпросителна около пловдивския строителен бум изплува при съпоставката с демографската картина и реалната динамика на домакинствата. Този феномен разследващият журналист Боян Юруков нарича "криптобетон“ - явление, при което имотите се купуват не като материална собственост за живеене, а като чист спекулативен инструмент, сходен с дигиталните валути.

Официалните данни от преброяванията показват, че между 2011 и 2021 година домакинствата в Пловдив са се увеличили с едва 2841. В абсолютно същия период в областта е започнало строителството на над 14 хиляди жилища, а в годините след последното преброяване са стартирали още 16 хиляди. Като теглим чертата, за последните 14 години в Пловдив са издадени разрешения за строеж на изумителните 77 хиляди жилища. Това е близо 20 пъти повече от най-оптимистичните прогнози за реалното увеличение на домакинствата в региона.

Тези данни ясно показват, че огромна част от новите блокове и комплекси в Пловдив се градят без реално демографско покритие. Вместо да задоволява жилищни нужди, градът под тепетата се превръща в гигантски трезор за свободни капитали, чиито прозорци най-вероятно ще останат тъмни през следващите десетилетия.

Остава отворен въпросът докога местната инфраструктура и градската среда ще издържат на този инвестиционен натиск, който отдавна е изгубил връзка с реалния пулс на населението.