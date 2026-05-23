За звуков терор в село край Пловдив научи Plovdiv24.bg. Все повече жители на Маноле коментират, че на централния път почти всяка вечер се организират гонки с мотори и автомобили, което нарушава тишината и кара хората да недоволстват - с пълно основание.

Ето какво казва живуща в населеното място

Здравейте!

През последните дни има много и все повече гонки на висока скорост по централния път на селото!

Изключая бруталния шум, който подлудява всички, има и реална опасност за живота и здравето на малките деца, възрастните хора както и просто минувачите!

Ако някой има информация, моля да предопреди мотористите, преди да е станало прекалено късно!