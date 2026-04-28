Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извърши незабавна проверка на място в землището на село Горнослав, община Асеновград. Plovdiv24.bg припомня, че поводът за проверката е постъпил сигнал от местни жители за целенасочено унищожаване на екземпляри от родопски силивряк (Haberlea rhodopensis).

При обхода на терена експертите са установили неоспорими следи от човешка дейност. В ниската част на скалните участъци са открити свлечени туфи, заедно с почва и мъх. В подножието на скалите част от растенията са намерени затрупани с пръст и суха листна маса - вероятно в опит да се прикрият следите от изкореняването.

Според свидетелски показания на местни, само допреди седмици на същото място е имало едри, здрави и развити екземпляри, които в момента липсват.

Родопският силивряк, известен още като Орфеево цвете, е един от най-ценните растителни видове в България. Той е балкански ендемит и терциерен реликт, оцелял от епохата на ледниковия период.

Видът е световноизвестен със своята уникална способност за анабиоза. Силиврякът може да изсъхне почти напълно (до състояние на хербарий) и да престои така години наред, но при наличие на влага възстановява жизнените си функции само за часове. Тази негова "магическа“ способност, съчетана с ограничената му популация, го поставя под закрилата на Червената книга на Република България.

Родопският силивряк е под строга защита съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Член 40 от закона изрично забранява брането, събирането,

изкореняването и всеки друг начин на унищожаване на екземпляри в естествената им среда.

За нарушения от този тип законът предвижда административни глоби - до 5 000 лева за физически лица и до 10 000 лева за юридически лица и еднолични търговци.

При по-тежки случаи, квалифицирани като престъпление срещу природата, Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до три години и допълнителни парични санкции.

От РИОСВ - Пловдив обявиха "нулева толерантност“ към нарушителите. Всички събрани данни по случая ще бъдат предадени на Окръжна прокуратура – Пловдив за образуване на наказателно производство.

Екоинспекцията призовава гражданите да останат будни и да продължат да сигнализират за всякакви съмнителни дейности, застрашаващи природното богатство на региона.