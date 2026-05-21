Български производители сигнализират за сериозна спекула с цената на черешите, като твърдят, че търговците ги принуждават да продават продукцията си под евро и половина за килограм, докато на пазара тя достига между 9 и 10 евро. Земеделците се оплакват и от нерегламентиран евтин внос, който допълнително срива цените, и заплашват, че изобщо няма да започнат беритбата, ако изкупните нива се запазят.

Настоящата ситуация поставя производителите в позиция да работят на загуба, въпреки инвестираните значителни средства в производството през тази година.

Гневът на производителите в социалните мрежи

Широк обществен отзвук в социалните мрежи предизвика гневният пост на Гергана Дечева, земеделски производител от района на Брестовица. Тя акцентира, че ако през миналата година природата е убила реколтата им, то през тази година това правят прекупвачите. Дечева допълва, че отворените врати за безконтролен внос оставят българския производител сам да се дави, и насочва вниманието си директно към управниците.

По думите ѝ, през миналата година именно вносът от съседните страни е попречил на реализацията на продукцията от грозде, а сега по същия начин се наблюдава спекула с цените и невъзможност за продажби.

Друг фермер също споделя безпокойството на колегите си, като поставя въпроса на каква цена трябва да се продават черешите, за да могат хората поне да покрият разходите си и да реализират някаква печалба.

Анализ на ценовата верига и пазарните нива

Заместник-председателят на Обединени земеделски производители Иван Гюров коментира в ефира на "Здравей, България“, че основният източник на проблема със спекулата са крайните търговци в магазините, а не прекупвачите. Той илюстрира пазарната верига със конкретни разчети:

Ако черешата излиза от овощната градина на цена от 2 евро, в склада на борсата тя става 2,50 евро, а в търговската мрежа крайният клиент я вижда на цени до 10 евро. коментира Гюров

Според него, този негативен тренд е започнал още през миналата година с късните сортове грозде, когато хиляди тонове продукция са останали необрани по масивите.

Схемата с нерегламентирания внос през границата

Представителят на браншовата организация посочи, че след влизането на страната в Шенген и отпадането на граничния контрол се наблюдава огромен и безконтролен нерегламентиран внос. По думите му, голямо количество бусове от Благоевградски, Кюстендилски и Гоцеделчевски регион влизат свободно в Гърция, откъдето купуват продукция без никакъв последващ контрол и я продават на борсите у нас.