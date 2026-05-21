Българските животновъди са изправени пред сериозна криза заради ниските изкупни цени, неконтролирания внос и тежката административна среда. За това предупреди Бойко Синапов в ефира на предаването "Денят започва“.

По думите му секторът е поставен в изключително тежка ситуация, а въпреки разговорите с институциите реални решения все още липсват.

В разговорите сме на първа линия. Бяхме на срещи в министерството и при премиера, но след това никой не се съобразява с цените, на които се продава нашата продукция заяви Синапов пред БНТ

Той посочи като основен проблем огромната разлика между изкупните и крайните цени на храните. По думите му суровото мляко в момента се изкупува от фермите за около 0,30 евро, докато млечните продукти в магазините се продават на многократно по-високи цени.

Според председателя на Асоциация "Обединени български животновъди“ много ферми вече работят под себестойност и това поставя под риск оцеляването на целия сектор.

Синапов отправи критики и към контрола по веригата на доставки, като според него държавата и контролните органи носят сериозна отговорност за "хаоса на пазара“.

Той изрази съмнения относно качеството на част от храните в търговската мрежа и заяви, че потребителите често не получават ясна информация за произхода и съдържанието на продуктите.

По думите му в страната продължават да влизат вносни суровини като сухи млека и палмови масла, които впоследствие се преработват и продават като български продукти.

Българският потребител е лъган и заблуждаван коментира още пред БНТ Синапов

Той отправи остри критики и към административната тежест в сектора, която според него затруднява работата на фермерите и възпрепятства развитието на животновъдството.

В заключение Синапов предупреди, че ако не бъдат предприети спешни мерки и реформи, в следващите една-две години България може да загуби значителна част от животновъдния си сектор.