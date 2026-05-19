Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна и лидер на движението "Сияние“, публикува емоционален пост във Facebook, в който изразява подкрепа към българската изпълнителка DARA и коментира обществените реакции около участието ѝ в "Евровизия“.

Попов разказва, че няколко дни преди финала на конкурса е публикувал пост в подкрепа на изпълнителката, като подчертава, че го е направил не като музикален експерт, а като българин:

Не защото разбирам каквото и да е от музика, а просто защото съм българин и смятам, че всички трябва да я подкрепим. пише в страницата си във фейсбуК Попов

По думите му реакцията в социалните мрежи е била силно поляризирана – от подкрепа до сериозна вълна от негативни коментари и критики.

В публикацията си той твърди, че е получил множество негативни съобщения и коментари, включително лични нападки. Според него част от критиките са били насочени не само към позицията му, но и към личния му живот.

Попов обобщава реакциите като пример за по-широк обществен проблем - на нас не ни трябва бедствие, защото може да ни приключи собствената ни омраза и злоба.

В текста си Попов прави и сравнение с други известни българи, като посочва футболиста Димитър Бербатов. Той споменава, че разбира по-добре решението му в миналото да се откаже от участие в националния отбор, като използва това като пример за натиск и негативизъм към публични личности:

Разбирам го вече Димитър Бербатов защо някога отказа да играе за националния отбор. споделя в социалните мрежи Николай Попов

Според него подобно отношение е демотивиращо за българските творци и публични личности.

Попов завършва публикацията си с апел за повече подкрепа и по-малко разделение, като подчертава, че успехите на български артисти са повод за национална гордост, независимо от личните предпочитания.