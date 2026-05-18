Известният български театрален, филмов и телевизионен актьор и водещ Петър Дочев продължава да развива успешната си кариера в ефира и на театралната сцена. Той спечели широка популярност сред българските зрители с ролята си в сериала "Пътят на честта“ през 2019 г. и с утвърждаването си като ко-водещ в сутрешното ток-шоу "Преди обед“ от 2023 г.

Образование и първи стъпки в изкуството

Петър Дочев е роден на днешния ден - 18 май 1992 г. в град Бургас, където завършва средното си образование в гимназия със специалност "география“. Като тийнейджър бъдещият актьор е сериозно запален по бойните изкуства и по-специално по карате киокушин. Любовта към сцената обаче го отвежда в София, където през 2015 г. завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на известния български актьор и режисьор проф. Атанас Атанасов.

Театрална кариера и емблематични роли

Веднага след дипломирането си Петър Дочев се присъединява към трупата на Софийския Младежки театър, където превъплъщава разнообразни персонажи. Сред най-разпознаваемите му роли на тази сцена са Джо в мюзикъла "Някои го предпочитат...“ на режисьора Венцислав Асенов и Гастон в постановката "Кухнята“ под режисурата на Владимир Люцканов.

Извън Младежкия театър, актьорът играе на сцената на Театрална работилница "Сфумато“ в ролята на Лейн Коутъл в "Срещу течението на Хъдсън“. Професионалното му портфолио включва и образа на Джим О‘ Конър в пиесата "Стъклената менажерия“ от Тенеси Уилямс, поставена от режисьора Димитър Касабов. През годините Дочев участва в редица други театрални заглавия:

"Възстановки“

"Под купола небесен“

"Не падай духом“

"Ние!“

"Продадено“

"Одисей“

Телевизионни и кино проекти

Навлизането му в телевизията започва в ролята на Асен в сериала "Пътят на честта“ през 2019 г. Четири години по-късно, през 2023 г., актьорът прави сериозна кариерна крачка на малкия екран, като се присъединява към екипа на всекидневното предаване "Преди обед“ по bTV като ко-водещ, заемайки мястото на Александър Кадиев.

В киното Петър Дочев записва роли в късометражния филм "Краят на кръга“ (2022 г.), където играе персонажа Явор, както и в краткия филм "XVII“, който е в етап на постпродукция и в който влиза в образа на рецепционист. Артистът участва и в актуалния филмов проект "Триумф“ (също в производство), където се превъплъщава в лейтенант Рупчев.