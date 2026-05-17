Видеото от участието на Дара снощи на "Евровизия" буквално днес цял ден превърта играта в YouTube, показа справка на Plovdiv24.bg. Клипът на Bangaranga, излъчен снощи на живо от Виена, вече има почти 5 милиона и 800 хиляди гледания и над 14 хиляди и 760 коментара, и то само за 18 часа, откакто е качен в платформата.

Впечатляващо, нали? Отделно оригиналният видеоклип, публикуван на 17 март тази година, също само в рамките на днешния ден е генерирал близо 800 хиляди нови гледания и вече е гледан 3 293 819 пъти от премиерата си насам.

DARA записа името си в историята на конкурса "Евровизия", след като донесе първа победа за България с песента "Bangaranga“ и постави рекорд за най-голяма разлика между първо и второ място в конкурса.

На финала на Eurovision Song Contest 2026 българската изпълнителка събра 516 точки и изпревари подгласника си от Израел със 173 точки - най-голямата преднина, регистрирана досега в историята на конкурса.

Малко след триумфа Дара сподели емоционално послание:

С отворено сърце съм и благодаря на Господ за всичко, което ми дава. Изключително съм благодарна за шанса да се явя на "Евровизия". Всеки ден, който прекарах тук, се чувствах в безопасност, подкрепяна и че всичко, всичко е възможно. Тази общност от хора е невероятна и всички вие ще ми липсвате. Днес се чувствам готова да заплача всеки един момент, защото ще ми липсвате. Почувствах се като дома си от първата секунда, в която пристигнах на това място, сподели развълнуваната Дара след историческата победа на "Евровизия".

Досегашният рекорд за най-убедителна победа принадлежеше на норвежеца Александър Рибак, който през 2009 г. спечели конкурса с песента "Fairytale“ и преднина от 169 точки.