Видеото от участието на Дара снощи на "Евровизия" буквално днес цял ден превърта играта в YouTube, показа справка на Plovdiv24.bg. Клипът на Bangaranga, излъчен снощи на живо от Виена, вече има почти 5 милиона и 800 хиляди гледания и над 14 хиляди и 760 коментара, и то само за 18 часа, откакто е качен в платформата.
Впечатляващо, нали? Отделно оригиналният видеоклип, публикуван на 17 март тази година, също само в рамките на днешния ден е генерирал близо 800 хиляди нови гледания и вече е гледан 3 293 819 пъти от премиерата си насам.
DARA записа името си в историята на конкурса "Евровизия", след като донесе първа победа за България с песента "Bangaranga“ и постави рекорд за най-голяма разлика между първо и второ място в конкурса.
На финала на Eurovision Song Contest 2026 българската изпълнителка събра 516 точки и изпревари подгласника си от Израел със 173 точки - най-голямата преднина, регистрирана досега в историята на конкурса.
Малко след триумфа Дара сподели емоционално послание:
Досегашният рекорд за най-убедителна победа принадлежеше на норвежеца Александър Рибак, който през 2009 г. спечели конкурса с песента "Fairytale“ и преднина от 169 точки.
