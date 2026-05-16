Бившият собственик на музикална компания "Пайнер“ Митко Димитров стартира изграждането на грандиозен луксозен комплекс на столичния булевард "Цариградско шосе“. Новият мащабен проект, наречен "Living park“, се очаква да бъде сред жилищните резиденции с най-голяма застроена площ в София.

Бъдещият комплекс ще заложи на премиум концепция с богато озеленяване, многобройни зелени площи и специално обособени зони за дълбок отдих.

Пълна промяна в бизнес фокуса

След като се оттегли от оперативния мениджмънт и управлението на попфолк империята "Пайнер“, Димитров е насочил изцяло своите усилия и инвестиции към строителния сектор. Първата копка на амбициозния архитектурен проект на булеварда е официално планирана за следващата седмица.

Рокадите в музикалната империя

Строителната офанзива става факт, след като по-рано бе разкрита голямата промяна в собствеността на музикалния гигант. От 17 декември 2025 година компанията "Пайнер Медия Груп“ ЕООД вече не е притежание на Митко Димитров. Тя беше прехвърлена на популярния композитор Йорданчо Василковски - Оцко. Тогава Димитров публично обяви, че гласува огромно доверие на Оцко и изрази увереност, че под негово ръководство музикалната компания ще се развива още по-успешно.

Кой стои зад мегапроекта

Въпреки раздялата с музикалния каталог, Митко Димитров запазва позициите си в други бизнес направления. Той остава управител на дружеството "Пайнер“ ООД, което развива активна дейност в сферата на строителството, ресторантьорството и редица други търговски ниши. Именно това предприятие е официалният инвеститор и двигател зад грандиозния комплекс на "Цариградско шосе“, пише HotArena.bg