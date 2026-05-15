Мариана Векилска стяга сватба. Но не телевизионната водеща ще мине под венчилото, а нейната вече пораснала дъщеря Габриела Донков, съобщи самата Векилска в социалната мрежа Фейсбук. Габи е рожба на Векилска от връзката й с бившия национал Георги Донков.

Малко след сватбата си с футболиста водещата забременява. Изненадващо за всички, само половин година по-късно Донков иска двамата със съпругата му да се разделят. По-късно водещата се залюби с радиоводещия Симеон Колев, познат на цяла България с гласа си от БГ Радио.

Ето го и самия пост на водещата:

В Международния ден на семейството споделям съкровен момент. Избираме сватбена рокля.

Няколко месеца преди вълнуващото събитие, все още не ми се вярва, че малкото ми момиченце, с което израснахме заедно, създава свое семейство! А преди това, като истинско малко войниче, завърши един от водещите университети в Европа - Maastricht University - в една от най-трудните специалности - финанси.

Сам сама, със собствени усилия, си проби път в една изключително конкурентна и безмилостна среда, където мнозина не оцеляват. И се върна у дома, за да работи и гради живота си тук.

Докато пробва ефирните бели рокли, които й прилягат, като по мярка, си мисля, как това крехко, като статуетка момиченце, намери сили да премине през толкова много трудности. И благодаря на Вселената за най-големия дар - спокойното щастие, да виждаш, че си успял да отгледаш един добър човек.