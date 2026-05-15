Вокалистът на рок групата Bring Me The Horizon Оли Сайкс получи леко сътресение на мозъка, след като беше ударен в главата от мобилен телефон, хвърлен от публиката. Инцидентът се случи в понеделник вечер по време на шоу пред 22 000 души в залата "Enterprise Centre" в Сейнт Луис, Мисури.

Кадри от неприятната ситуация показват как Сайкс, който в този момент е приклекнал в предната част на сцената, е повален от летящия предмет. Веднага след удара певецът вдигна телефона и попита тълпата кой е извършителят, докато проверяваше с пръсти кървящата рана на главата си.

Въпреки травмата, Bring Me The Horizon успяха да довършат концерта си, макар и при променен график. Групата извади песента "YOUtopia" от програмата си, а Сайкс се отказа от традиционното си слизане сред феновете по време на изпълнението на хита "Drown".

По-късно в специално обръщение вокалистът успокои почитателите си, че вече е по-добре и отокът е спаднал значително. Той призна, че е изпитал сериозни затруднения и дезориентация на сцената веднага след инцидента, тъй като напрежението при пеенето е оказвало натиск върху раната. Сайкс се извини на публиката за "половинчатото представяне" и потвърди, че планира да се появи на следващото шоу от турнето.

В момента бандата е на обиколка в САЩ, като през юни стартира участия в големи европейски фестивали, последвани от турне в Канада през септември.

Случаят с Оли Сайкс е поредният от серията инциденти с хвърлени предмети към музиканти на сцената. Според изданието "Louder", само преди дни рок легендата Ерик Клептън беше принуден да прекъсне свой концерт в Мадрид, след като беше ударен от винилова плоча.