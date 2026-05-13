Актьорът Доналд Гиб, познат на публиката най-вече с емблематичната си роля на грубиянa футболист "Огър“ във филмовата комедия от 1984 г. "Отмъщението на зубърите“, е починал на 71-годишна възраст.

Смъртта му е настъпила във вторник в щата Тексас след здравословни усложнения, съобщи синът му Травис пред TMZ.

В култовата лента Гиб влиза в ролята на Фредерик Алойзиъс Паловаски, по-известен като "Огър“ - член на университетския футболен отбор и част от група спортисти, които тормозят първокурсниците-"зубъри“, сред които са героите Луис Сколник (Робърт Каридайн), Гилбърт Лоу (Антъни Едуардс) и Боогър (Къртис Армстронг).

Футболистите, след като губят братството си заради пожар, прогонват "зубърите“ от общежитието в началото на филма, което поставя началото на основния конфликт. По-късно студентите-математици и компютърни специалисти измислят план за отмъщение, за да върнат спортистите на мястото им.

Гиб участва и в продълженията "Отмъщението на зубърите II: Зубъри в рая“ (1987) и "Отмъщението на зубърите IV: Зубъри в любовта“ (1994). Той обаче не се появява в телевизионния филм от 1992 г. "Отмъщението на зубърите III: Новото поколение“.

Кариерата на актьора обхваща над 90 екранни роли, включително участия във филми като "Кървав спорт", "Стриптийз“ (Stripes) и "Конан Варварина“ (Conan the Barbarian), както и телевизионни сериали като "Отряд А“ (The A-Team) и "Магнум“ (Magnum P.I.).