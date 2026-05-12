На 14.05.2026 г. Общински съвет ще трябва да вземе трудни решения за кризата с пловдивските автогари. Администрацията предлага едно решение, което само отлага решението на проблема с два месеца. В същото време има по-лесни решения, които могат значително да подобрят ситуацията. Това казва бившият заместник-кмет на Пловдив Александър Константинов.

И добавя:

Достатъчно е кметът или неговият заместник да постоят пред автогара "Север" и да види, че автобусите не влизат в автогарата, а паркират и стоварват пътниците пред автогарата. Така транспортните фирми си спестяват таксите за влизане в автогарата и затова общината ще трябва да плаща вместо тях. Логичното действие на администрацията е да забрани спирането и паркирането на автобуси пред автогарата. Могат да се поставят съответните пътни знаци и да постои там една кола на Общинска полиция една седмица и всички ще се научат, че там не може да се спира. Това действие няма да струва много пари, а ще премахне причината за загубите на автогарата.

Другото действие, което може да направи кметът, е да забрани на фирмата "Карат С" да спира пред Централна гара и да ги прати на автогара "Юг". Има Наредби, които определят какво е автогара. Железните конструкции, закриващи красивата фасада на Централна гара, която е паметник на културата, не са автогара и това се вижда от всеки нормален човек. Отново имаме същия феномен - транспортната фирма не иска да плаща такси на автогара "Юг" и общината ще трябва да плаща вместо тях.

Третият проблем е, че община Пловдив поема финансови задължения по обслужване на маршрути от Републиканската и областната транспортна схема - Защо? Ако някой трябва да плаща на тези автогари ,трябва да е държавата или общините, които се обслужват от тези автобуси. Защо това е проблем на община Пловдив, а не е проблем на 17 общини от Пловдивска област и още над 50 града от цялата страна. Така казваме на държавата - ние ще плащаме, а вие си стойте спокойно в София и не се намесвайте. Ако държавата поеме анагижименти за автогарите, ще намери бързо решение за изграждане на общинска автогара в района на гара "Филипово". Сега тя няма никакъв проблем, защо тогава да се занимава изобщо с това.

Четвъртият проблем е по какъв нормативен документ ще са плащат тези пари. Ако ще плащаме наем на собствениците, тогава трябва общината да поеме управлението на автогарите. Ако е субсидия по какъв Закон или Наредба, ще бъде извършено плащането. По същата логика може да почнем да плащаме на БДЖ, само защото има гара на територията на града. Ако кметът е сигурен в правната защита, защо прехвърля тази отговорност на Общински съвет. Отговорът е лесен - защото утре Сметната палата може да го накара той да ги плати.

Отново сме свидетели на половинчати решения, които само отлагат проблемите, без да ги решават. Да не говорим, че авторите на тази щуротия - депутатите изобщо нямат никакви дертове с глупостта, която сътвориха.

Предистория на проблема

В началото на месец ноември 2025 година депутатите приеха на първо и второ четене допълнение в Закона за автомобилните превози. С допълнението отпада задължението на превозвачите, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии в общини, чийто административен център се намира в друга община, да ползват автогари.

Измененятата бяха са внесени от Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС и група народни представители. Законопроектът беше приет със 163 гласа "за“.

Plovdiv24.bg припомня, че въпросните законодателни промени ще позволят на автобуси от общини като "Родопи" и "Марица", най-общо казано, да правят каквото си искат из Пловдив. Да спират където си искат, да пътуват докъдето си искат и да нямат задължение да стигат до автогарите в града.

Тези законодателни промени са изключително вредни за община Пловдив и жителите на Пловдив и най-вече за данъкоплатците на Пловдив.