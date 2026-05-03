След интензивни преговори през почивните дни бе постигнато споразумение между кмета на Пловдив Костадин Димитров, ръководството на "Хеброс бус“ – изпълнителния директор Юлия Москова и заместника ѝ Веселин Дошков, които са собственици на автогарите "Юг“ и "Север“. В разговорите участва и директорът на дирекция "Правно-нормативно обслужване“ в Община Пловдив Илиан Иванов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Страните са се обединили около решение, което ще бъде предложено за разглеждане от Общинския съвет – Пловдив. То предвижда частична промяна на Решение №11 на Общинския съвет от 30.04.2026 г., касаещо автогара "Юг“ и нейното затваряне.

По отношение на автогара "Север“ е договорено тя да продължи да функционира през следващите месеци, докато бъде изградена нова автогара в района на жп гара "Филипово“. За този период ще бъде изработен механизъм за компенсация на собствениците. Процесът по преместването вече е започнал, като са проведени разговори с представители на НКЖИ и предстоят допълнителни срещи с Министерството на транспорта.

"Още от първия момент положихме усилия да бъде намерено решение в интерес на гражданите и транспортното обслужване на града. Проведохме конструктивни разговори и постигнахме съгласие по стъпките, които ще предложим на Общинския съвет“, заяви кметът Костадин Димитров.