Решението за закриване на автогара "Юг" не е наше, а на Общинския съвет на Пловдив, който одобри предложението всички автобуси за София и Асеновград да използват така наречената автогара пред централна жп гара. Това решение води до неефективно използване на автогара "Юг" - заяви пред репортер на Plovdiv24.bg собственикът Веселин Дошков.

Дошков е категоричен, че от 5 май няма да функционира "Юг". "Да правят каквото искат" - каза в отговор на въпрос какво ще се случи след това. Съдебните дела за собствеността на терена с община Пловдив обаче продължават.

По въпроса за автогара "Север" коментира, че още през декември с писмо са предупредили община Пловдив, областната администрация и ДАИ за предстоящото затваряне. Спирането на дейността е закъсняло поне с две години, заради разкопаването на автогара "Родопи" за пробива под жп линиите.

"Правили сме компромиси в наш ущърб, за да предложим по-читава услуга на автогара "Родопи". Пуснахме ги преди да имат строително разрешение, уж по-бързо да свършат, но не би. Терен от 4.5 декара беше разкопан, нито една стотинка не получихме обезщетение за ползване на терена и сега заведохме дело. Беше разкопано четири години и половина и все още не са ни възстановили настилки, павилиони и осветление" - коментира Дошков.

И риторично попита: защо са ви автогари, като има законови промени, които позволяват на междуселищните автобуси да спират на която спирка искат?